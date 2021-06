Reddito di emergenza, domande sul sito dell'Inps dall'1 al 31 luglio: modalità e requisiti

25 giugno 2021 a

Reddito di emergenza, dall'1 al 31 luglio è possibile presentare le domande per ricevere le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre. Lo comunica l'Inps. Ecco modalità e requisiti per ricevere il sussidio.

Il Rem può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, entro il termine del 31 luglio 2021, previa presentazione di apposita domanda, che potrà essere trasmessa a partire dal'1 luglio, attraverso i seguenti canali: il sito internet dell’Inps, autenticandosi con il pin, lo Spid, la carta nazionale dei servizi o la carta di identità elettronica o presso gli Istituti di patronato. Il richiedente dovrà essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) valida al momento della presentazione della domanda. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: residenza in Italia del richiedente (non è prevista una durata minima di permanenza e tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio); valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in Dsu, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso.

Valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10 mila euro. Tale soglia è elevata di 5 mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20 mila euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5 mila euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee). Infine, deve avere un valore Isee, attestato dalla Dsu valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15 mila euro.

