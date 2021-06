Lotteria degli scontrini, l'estrazione del 24 giugno dei premi settimanali

24 giugno 2021 a

Lotteria degli scontrini, giovedì 24 giugno si è svolta l'estrazione dei premi settimanali. I biglietti vincenti da 25 mila euro sono stati estratti a Milano, Monza, Vercelli, Affi (Vr), Cattolica (Rn), Martinafranca (Ta) e Villa San Giovanni (Rc). I vincitori dei premi bonus da 10 mila euro, invece, sono stati a Faenza (Ra), Livorno, Ardea (Rm), Toritto (Ba) e Ozieri (Ss). Clicca qui per scaricare il pdf con tutti i codici vincenti (dal sito ufficiale della Lotteria degli scontrini)

Roma - Estratti i 40 codici e le città vincenti del #concorso settimanale N° 7 - 2021 di Lotteria degli Scontrini ⬇️#lotteriadegliscontrini #ADMgov @Sogei_SpA pic.twitter.com/HDUOJ1GrY3 — Agenzia Dogane e Monopoli-ADM (@AdmGov) June 24, 2021

Le estrazioni settimanali si terrano ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. La lotteria degli scontrini è stata introdotta da quest'anno dal secondo governo presieduto da Giuseppe Conte, nell'ambito del piano Italia Cashless, che comprende anche il cashback e il super cashback.

Ogni euro speso consente di ottenere un biglietto virtuale: infatti ogni scontrino associato al tuo codice lotteria ti farà ottenere un biglietto virtuale per ogni euro speso. Ad esempio: se spendi 10 euro avrai 10 biglietti virtuali, se ne spendi 45 avrai 45 biglietti virtuali e così via fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro; 10 scontrini possono quindi farti ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.

