Super cashback, la classifica del 23 giugno: giallo sull'annullamento delle micro transazioni

Super cashback, la classifica di mercoledì 23 giugno vede l'utente numero 100 mila con 658 pagamenti. Questo lo stato della graduatoria, che ha recepito tutte le transazioni effettuate fino al 20 giugno, almeno secondo quanto riporta l'aggiornamento mattutino della app Io.

Super cashback, la classifica del 21 giugno: la media dei pagamenti continua a salire

A soli otto giorni dalla fine del primo semestre dell'iniziativa voluta dal governo Conte, continua a salire la media dei pagamenti giornalieri degli utenti ancora in corsa per aggiudicarsi il bonus da 1.500 euro. Intanto resta il "giallo" del possibile annullamento delle micro transazioni. Dopo i messaggi con la richiesta di giustificazioni di pagamenti di importo irrisorio, alcuni utenti hanno visto varie transizioni rimosse dal loro conteggio, ma in misura molto inferiore rispetto al totale. Resta quindi l'incognita se l'eventuale depennamento avverrà alla fine del semestre, ossia al 30 giugno 2021, oppure la sforbiciata effettuata finora sia quella "definitiva" e, quindi, non si andrà più ad intervenire sui micro pagamenti.

Super cashback, furbetti a rischio denuncia: i cartelli dei benzinai

Proprio questi ultimi, infatti, sono stati al centro delle critiche al programma del super cashback, dal momento che il ricorso al frazionamento dei pagamenti ha alterato in qualche modo la classifica e il programma, il cui spirito voleva premiare gli utenti che effettuavano il maggior numero di transazioni elettroniche e digitale per i loro pagamenti della vita quotidiana. Invece il tutto si è trasformato nella ricerca di ogni meccanismo utile ad escogitare un modo per moltiplicare le transazioni, frazionando i pagamenti e venendo così meno all'obiettivo di incentivare il ricorso alla moneta elettronica e digitale. La classifica definitiva sarà pubblicata solo il 10 luglio e solo quel giorno, quindi, sarà possibile verificare se ci sarà la temuta sforbiciata. Al tempo stesso non è ancora certo se il super cashback sarà ripetuto anche nei due semestri successivi, come finora in programma.

Super cashback, benzinai infuriati per i micro pagamenti: rischio stangata per i furbetti

