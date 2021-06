Flavio Briatore a favore del blocco dei licenziamenti: "Manteniamolo, ci vuole buonsenso"

22 giugno 2021 a

Flavio Briatore a favore del blocco dei licenziamenti. "Giusto mantenere il blocco dei licenziamenti perché veniamo da una situazione drammatica, magari provare a scaglionarli. Ma non si può lasciare la gente in mezzo a una strada. Ci vuole buonsenso" ha detto l’imprenditore ospite a Cartabianca - all'ultima puntata della stagione prima dello stop estivo - su Rai3.

Mister Billionaire - la Procura di Tempio Pausania per il focolaio Covid della scorsa estate scoppiato proprio nel locale di Porto Cervo ha chiuso le indagini con l'ipotesi di reato di epidemia colposa notificato agli amministratori - ha poi aggiunto che dall'altro lato, "la gente deve lavorare, i giovani non possono vivere di reddito di cittadinanza e devono mettersi in gioco: non possono accontentarsi di tirare avanti con 600 euro e qualche lavoro in nero. Il reddito di cittadinanza va benissimo per gli over 60 che non riescono a reinserirsi", spiega il manager, che racconta che i suoi dipendenti guadagnano circa 1.600/1.700 più eventuali mance che possono anche arrivare a mille euro.

Briatore poi giudica positivamente in generale l'operato del governo guidato da Mario Draghi. "Sono molto soddisfatto: con Draghi c’è stato un cambio di marcia notevole. Questo dimostra che se c’è qualcuno che sa fare le cose migliorano", dice. E ancora: "Il generale Figliuolo ha fatto un super lavoro. Se fosse rimasto il governo Conte saremmo in condizioni diverse", aggiunge soffermandosi in particolare sul commissario per l'emergenza Covid. "Il reddito di cittadinanza è uno strumento per affrontare la povertà nel nostro Paese. E abbiamo visto quanto sia aumentata la povertà. Non può essere che il lavoro non ti permetta di vivere dignitosamente. Sono aumentati precarietà e sfruttamento" analizza invece Maurizio Landini, sindacalista e segretario generale Cigl.

