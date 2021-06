Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di martedì 22 giugno 2021

22 giugno 2021 a

a

a

Eccoci all'appuntamento con Million Day in questo martedì 22 giugno 2021. Alle ore 19 si terranno le estrazioni dell'atteso concorso Lottomatica. I cinque numeri vincenti odierni verranno pubblicati su questa pagina non appena ufficializzati. Million Day è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un milione di euro, un gioco che avviene quotidianamente. Un gioco semplice e veloce, Million day, che trova i favori dei giocatori che quotidianamente lo scelgono. Il concorso non si ferma mai, le estrazioni anche nei giorni festivi.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI MARTEDI' 22 GIUGNO 2021: - - - - -

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 19 giugno 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.