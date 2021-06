Ceo Morgan Stanley: "Se si può andare al ristorante, si può tornare in ufficio" e le aziende si dividono

21 giugno 2021 a

E' tempo di tornare in ufficio. Cosa ne sarà adesso del lavoro da remoto con la pandemia che sta per essere piegata. Alla Cnn, James Gorman, Ceo di Morgan Stanley è stato molto diretto e le sue parole sul tema fanno rumore: "Se potete andare in un ristorante, potete anche venire in ufficio. E noi vi vogliamo in ufficio".

Entro quando è presto detto: "Se entro il Labor Day (lunedì 6 settembre) le persone non saranno tornate in ufficio, sarò molto deluso e allora dovremo rivedere un po' di cose. E poi, se si vuole essere pagati a New York, si lavora a New York"..

Resta il fatto che limitazioni, come fa notare Il Sole 24 Ore che ne dà notizia, sono state imposte dalla pandemia e hanno di fatto innescato nuove abitudini. Il lavoro da remoto è diventato prassi. La rivoluzione chiamata smart working ha subito un'accelerazione inattesa, anche con i limiti dettati dell'emergenza, dalla poca organizzazione. Con le campagne vaccinali che fanno registrare record su record, con le prime luci in fondo al tunnel di questo viaggio maledetto, per molti Ceo è arrivato il momento di comunicare ai dipendenti che è tempo di tornare in ufficio.

Le scuole di pensiero sono diverse. Twitter, non vuole che i suoi dipendenti tornino in ufficio, almeno non a tempo pieno. E anche Slack è su questa linea di pensiero.

Entrambe le società stanno permettendo ai dipendenti di lavorare parzialmente o completamente da remoto. Facebook è stata fra le prime ad annunciare lo smart working a tempo indeterminato per i dipendenti che lo vorranno. Microsoft ha annunciato che la maggior parte dei suoi dipendenti sarà libera di scegliere se lavorare da remoto per il 50% del tempo, dopo la riapertura completa degli uffici.

Di parere opposto Jeff Bezos, di Amazon. Il colosso di Seattle crede che il modo migliore per la sua leadership tecnologica sia riportare tutti a una "cultura incentrata sull’ufficio", non appena sarà possibile farlo in sicurezza. Nel mezzo ci sono aziende come Google e Apple, che stanno mettendo in piedi piani di lavoro che prevedono due giorni di lavoro da casa a settimana.

Nel mondo finanziario, invece, sembra più netta la posizione del ritorno in ufficio. Ancora prima delle parole del Ceo di Morgan Stanley, erano arrivate quelle del Ceo di Goldman Sachs, David Solomondi, che a Bloomberg ha spiegato: "Il lavoro da remoto non è l'ideale per noi, e non è una nuova normalità. È un'aberrazione che correggeremo il più rapidamente possibile".

Stessa linea d'onda per l'Ad di Barclays, Jes Staley, che conta di riportare in ufficio i suoi 80mila dipendenti entro la fine del 2021. Contro lo smart working prolungato anche il Ceo di JPMorgan, Jamie Dimon (che vuole riportare tutti in ufficio entro il prossimo settembre) e quello di Cisco, Chuck Robbins.

Ora, il vero punto di tutta questa faccenda, sarà convincere le persone che tornare in ufficio a pieno regime.

