Bonus sociale nelle bollette di luce, acqua e gas dall'1 luglio

Bonus sociale, dall'1 luglio arriva lo sconto automatico nelle bollette di acqua, luce e gas a favore delle famiglie numerose e i cittadini in situazione di indigenza. L’agevolazione, che sarebbe dovuta partire l'1 gennaio, avrà inizio dal prossimo mese grazie alle ultime correzioni operate da Arera, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente.

Non cambia niente per quanto riguarda i requisiti necessari ad accedere all’agevolazione. Il bonus sociale automatico è destinato a tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura che appartengono a un nucleo familiare con indicatore Isee non superiore a 8.265 euro; hanno almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore Isee non superiore a 20 mila euro o fanno parte di un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. I titolari di reddito di cittadinanza hanno poi diritto al bonus luce e gas anche se l’Isee supera gli 8.265 euro, mentre possono chiedere lo sconto nella bolletta dell’acqua solo se l’Isee si colloca entro la soglia di 8.265 euro, così come se sono intestatari di un contratto attivo di fornitura elettrica, gas o idrica con tariffa per usi domestici oppure usufruiscono di una fornitura condominiale attiva gas o idrica.

Per ricevere il bonus è sufficiente compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), ai fini dell’Isee, in modo da ottenere la riduzione sulla spesa sostenuta per le forniture di energia elettrica, gas e acqua. Il valore del bonus dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente dall’Autorità. Un solo componente del nucleo familiare ha diritto al bonus per ciascuna tipologia. Per l’anno 2021 lo sconto in bolletta ammonta ai seguenti importi: per le famiglie di uno o de membri è pari a 128 euro; per quelle con tre o quattro elementi è elevato a 151 euro; infine, per quelle con cinque o più componenti si arriva a 177 euro. La cifra viene poi detratta direttamente nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

