Super cashback, la classifica del 20 giugno: si va verso quota 800 pagamenti

Super cashback, la classifica di domenica 20 giugno vede raggiunta la soglia dei 628 pagamenti per trovarsi tra i primi 100 mila utenti che riceveranno il bonus da 1.500 euro. Tuttavia, come riporta la app Io, l'ultimo aggiornamento delle transazioni risale al 18 giugno, quindi come sempre ci sono ancora molti pagamenti da elaborare e recepire per avere il quadro aggiornato.

Ci vogliono infatti fino a cinque giorni lavorativi per la ricezione e aggiornamento integrale della classifica. Quando mancano ormai pochi giorni alla fine del primo semestre dell'iniziativa, è probabile che serviranno 800 pagamenti per trovarsi tra i sicuri "vincitori". La media delle transazioni eseguite dagli utenti "in corsa" sta infatti salendo vertiginosamente e non è quindi da escludere che approssimandosi il rush finale ci sia un'impennata nelle transazioni. Al momento è molto probabile che si arrivi fino a quota 800 o che quella sia in ogni caso la soglia di "tranquillità" per chi sta puntando da mesi al bonus messo in palio dal governo nell'ambito del piano Italia Cashless.

Tuttavia, come segnalato anche in altri articoli, tra cui quelli che riportiamo in questa pagina tra i correlati, in questi giorni ci sono anche dei rischi per quegli utenti che mettono in atto da tempo comportamenti definiti da "furbetti", soprattutto presso le stazioni di rifornimento di carburante. Molti benzinai, infatti, sono pronto a denunciare coloro che si recano nelle ore più impensabili a fare decine di micro transazioni di pochi centesimi, visto il rischio di guasti agli impianti e disagi per gli altri automobilisti. Non solo: c'è sempre lo spettro dell'annullamento di molte operazioni anomale, soprattutto quelle di importo inferiore a un euro e ravvicinate nel tempo, specie se presso uno stesso esercizio, che potrebbero essere depennate alla pubblicazione della classifica ufficiale e definitiva del semestre, in programma il 10 luglio.

