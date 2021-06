Super cashback, la classifica del 18 giugno: i pagamenti necessari per vincere il bonus

18 giugno 2021 a

Super cashback, la classifica di venerdì 18 giugno vede 608 pagamenti quale soglia raggiunta dall'utente numero 100 mila, ossia l'ultimo che riceverebbe il bonus di 1.500 euro qualora l'iniziativa si chiudesse oggi. Tuttavia, come specificato nell'apposita sezione della app Io, i pagamenti finora contabilizzati sono quelli fino al 14 giugno, pertanto ci sono ancora molte transazioni in sospeso per ogni utente.

Ci vogliono infatti fino a cinque giorni lavorativi affinchè la app elabori tutti i pagamenti trasmessi dai vari istituti di credito, app, carte prepagate e circuiti elettronici aderenti al programma voluto dal governo Conte nell'ambito del piano Italia Cashless. Di questo passo, tuttavia, con gli utenti che stanno profondendo sempre più tempo ed energie in questo rush finale per aggiudicarsi il bonus, è probabile che sarà raggiunta la soglia dei 750 pagamenti da parte degli utenti più attivi nei pagamenti elettronici. Che non significa, come ormai molti sanno, che si tratti effettivamente di quelli più "spendaccioni", quanto piuttosto dei "furbetti", che stanno utilizzando ogni metodo lecito per accrescere il proprio volume di pagamenti elettronici e digitali.

Tra questi quello di ricorrere alle pompe self service delle stazioni di rifornimento dei carburanti è quello più gettonato, tanto che stanno comparendo ormai in tutti i distributori cartelli che ammoniscono gli utenti di segnalazioni alle forze dell'ordine in caso di problemi di funzionamento degli impianti provocati dal continuo ricorso a microtransazioni. Ma questi avvisi non scoraggiano molti, che approfittano anche delle ore notturne per compiere decine di operazioni di poche decine di centesimi presso lo stesso distributore. Molto gettonate anche le "spese" al supermercato, magari di pochissimi prodotti o di una cassa d'acqua per volta. Ma è così anche nelle farmacie o altri esercizi dove sia possibile recarsi plausibilmente più di una volta al giorno.

