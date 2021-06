Vincicasa, il 16 giugno a Scandiano vinti 500 mila euro. Secondo caso in due giorni

17 giugno 2021 a

Vincicasa, altro biglietto vincente da 500 mila euro nell'estrazione di mercoledì 16 giugno. La vincita fortunata è avvenuta a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, dove un giocatore ha centrato un "5" che gli ha consentito di portarsi a casa il massimo della posta in palio, vale a dire 500 mila euro.

Come è noto, il gioco prevede che il vincitore incassi subito 200 mila euro, mentre la parte restante deve essere utilizzata per acquistare una casa. Come riporta il sito Agipronews, specializzato in giochi e scommesse, la schedina vincente è stata convalidata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria dei Sogni in via Mazzini 61 B. La combinazione vincente del concorso è stata 6 10 18 27 37. Centrati anche 17 punti "4" da 109,38 euro a testa, i 305 punti "3" vincono 21,55 euro, mentre ai 3.729 punti "2" vanno 2,43 euro. Dopo la casa vinta a Roma martedì, anche nel concorso di ieri, quindi, un altro giocatore può festeggiare per la maxi vincita. Il costo del biglietto del Vincicasa va da un minimo di 2 euro ad un massimo di 10. Il costo della giocata dipende naturalmente da quante combinazioni si mettono in gioco nella schedina.

Una singola combinazione costa 2 euro ed una combinazione ha una sola probabilità di azzeccare il primo premio su oltre 658 mila diverse combinazioni. Quindi, come sempre nelle lotterie, la fortuna è indispensabile. Le vincite delle altre categorie di premio sono "variabili" e comunque sempre interessanti rispetto al costo di una singola giocata pari a 2 euro; questa "variabilità" dipende dal totale giocate riscosse e dal numero dei vincitori. Inoltre a Vincicasa sono possibili giocate in abbonamento per cui è possibile giocare la stessa combinazione per un certo numero di estrazioni consecutive, da 2 fino a 15 estrazioni, di conseguenza il costo della schedina aumenta in proporzione al tipo di abbonamento.

