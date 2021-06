Super cashback, classifica del 17 giugno: superati i 600 pagamenti

17 giugno 2021 a

Super cashback, la classifica di giovedì 17 giugno vede il superamento di quota 600 pagamenti per trovarsi tra i primi 100 mila. Ad oggi, infatti, con le transazioni aggiornate al 14 giugno, occorrono 603 pagamenti per trovarsi in piena corsa per l'aggiudicazione finale del bonus da 1.500 euro.

Continua a crescere al ritmo di una decina di pagamenti al giorno la soglia che consente agli utenti aderenti al programma di contendersi il bonus. Una corsa ormai riservata ai primi 115-110 mila in classifica, visto il "ritmo" tenuto dagli utenti in testa. Il programma, come noto, prevede che i primi 100 mila utenti che avranno totalizzato il maggior numero di transazioni elettroniche e digitali riceveranno un bonus, che si va a sommare al cashback ordinario. Quest'ultimo prevede un rimborso fino a un massimo di 150 euro a semestre, pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione, fino a un massimo di 15 euro a pagamento. Con la clausola di effettuare almeno 50 pagamenti elettronici - con bancomat, carte di credito, prepagate, app e altri circuiti che aderiscono all'iniziativa - nell'arco del semestre.

L'iniziativa, prevista nell'ambito del piano Italia Cashless, termina il 30 giugno e sarà riproposta per altri due semestri, al netto di decisioni contrarie da parte dell'esecutivo. Si attende, ad esempio, una revisione del regolamento, che consenta di evitare comportamenti da "furbetti", volti unicamente ad accrescere il numero di transazioni, senza al tempo stesso promuovere un vero rilancio dei consumi e un incentivo all'uso della moneta elettronica. L'obiettivo del programma era infatti quello di ridurre l'uso del contante, con lo scopo di recuperare risorse attraverso un maggior gettito Iva e l'emersione del nero. Ma, per il momento, questo obiettivo sembra essere lontano dal suo raggiungimento e la maggior parte degli utenti pensano unicamente a trovare ogni mezzo utile alla conquista del bonus.

