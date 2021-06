Super cashback, la classifica del 15 giugno: due settimane per conquistare il bonus da 1.500 euro

15 giugno 2021 a

Super cashback, la classifica del 15 giugno vede il "signor 100 mila" a quota 573 pagamenti. Quando mancano due settimane esatte alla fine dell'iniziativa, sale la febbre per conquistare l'ambito bonus da 1.500 euro messo in palio nell'ambito dell'iniziativa voluta dal governo Conte nel piano Italia Cashless. Rush finale, dunque, per tutti gli utenti registrati sull'app Io che seguono il programma che si affianca al cashback ordinario. La classifica di oggi, secondo quanto riportato sulla app, contabilizza i pagamenti fino al 13 giugno, dal momento che ci vogliono fino a cinque giorni lavorativi affinchè gli istituti di credito e gli altri circuiti di pagamento elettronico e digitale affiliati al programma trasmettano tutti i dati per ogni utente.

Attualmente la media di operazioni quotidiane fatte dagli utenti che corrono per trovarsi tra i primi 100 mila si aggira intorno alle 7 o 8 al giorno ed è quindi probabile che ci vorranno circa 650 operazioni per portarsi a casa il premio. Naturalmente ancora non si sa se ci sarà una sforbiciata alle micro transazioni dopo gli avvisi recapitati a tanti "furbetti" via sms nei giorni scorsi, dove si chiedeva di giustificare gli importi irrisori e alcune transazioni frequenti presso lo stesso esercizio, individuate come "anomale" dal sistema.

