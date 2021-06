Rc auto, calo dei prezzi nel primo trimestre 2021. Polemiche da Codacons e Assoutenti

14 giugno 2021 a

a

a

Rc auto, calo dei prezzi medi delle assicurazioni nel primo trimestre del 2021. Secondo quanto reso noto dall'Ivass nella giornata di oggi, infatti, il prezzo medio effettivo pagato per la garanzia Rc auto è di 367 euro, in riduzione del 6,3 per cento su base annua (circa 25 euro). Dall’analisi emerge che il 50 per cento degli assicurati paga meno di 330 euro e solo il 10 per cento paga meno di 201 euro; il premio medio si è ridotto in maniera più accentuata al centrosud (ad esempio: Catanzaro -9,1 per cento; Roma -8,4 per cento; Prato -8,3 per cento; Crotone e Taranto -8,1 per cento); anche in alcune aree del nord si osservano riduzioni di prezzo significative (Milano -7,8 per cento; Bologna -7,3 per cento). Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di di 211 euro, in calo del 5 per cento su base annua. Poco più del 22 per cento delle polizze stipulate nel primo trimestre del 2021 prevede una clausola con riduzione del premio legata alla presenza di scatola nera. Polemiche le associazioni dei consumatori, Codacons e Assoutenti su tutte. "A fronte di una riduzione del 40 per cento degli incidenti stradali nel 2020, le tariffe rc auto sono calate solo del 6,3 per cento nel I trimestre del 2021, dando vita ad un evidente squilibrio e ad una beffa a danno dei cittadini", spiega il Codacons secondo cui "le restrizioni imposte dal Covid e i limiti agli spostamenti che si sono susseguiti tra il 2020 e il 2021 avrebbero dovuto portare ad un crollo delle tariffe rc auto. Il calo dei prezzi delle polizze, invece, appare minimo e inadeguato, soprattutto se si considera il crollo degli incidenti e le auto rimaste ferme nei garage". "Riduzione delle tariffe ridicola che rappresenta una presa in giro per milioni di assicurati italiani. I neopatentati poi, subiscono ancora oggi tariffe proibitive che raggiungono 980 euro a Napoli, a dimostrazione che il problema del caro-polizza non è stato ancora risolto in Italia", spiega Assoutenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.