Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 11 giugno 2021

11 giugno 2021 a

a

a

Appuntamento con l'estrazione EuroJackpot Italia, oggi venerdì 11 giugno 2021. I numeri vincenti del popolare concorso europeo Sisal, verranno pubblicati su questa pagina subito dopo le ore 20 quando saranno ufficiali.

EuroJackpot è il concorso europeo che mette in palio il jackpot sempre milionario europeo ogni venerdì sera alle ore 20, il jackpot è compreso tra 10 e 90 milioni di euro. L'Eurojackpot in palio per l'estrazione di questa sera è di 23 milioni. E' aperta la caccia al colpo che potrebbe cambiare la vita.

ESTRAZIONE EuroJackpot europeo di oggi venerdì 11 giugno 2021: (qui i numeri dopo le ore 20)





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.