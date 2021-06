Super cashback, la classifica dell'11 giugno: superati 550 pagamenti

11 giugno 2021 a

Super cashback, la classifica aggiornata a venerdì 11 giugno vede superata la soglia dei 550 pagamenti, arrivando a 552 transazioni per trovarsi tra i primi 100 mila utenti che riceveranno il bonus da 1.500 euro. Continua a salire nella misura di 7-8 pagamenti al giorno la media dei pagamenti utili alla conquista del bonus, quando mancano ormai meno di venti giorni dalla fine dell'iniziativa, la cui prima tranche è prevista fino al 30 giugno.

Poi, salvo eventuali modifiche normative, il super cashback dovrebbe essere prorogato per altri due semestri. Ad ogni modo in questi giorni il ritmo dei pagamenti sta diventando serrato e molti stanno abbandonando le chances di posizionarsi tra i pagatori più assidui con sistemi elettronici e digitali. Sulla classifica, tuttavia, pende sempre la mannaia dell'annullamento delle micro transazioni da parte delle autorità, dal momento che nei primi giorni di questo mese a centinaia di utenti è arrivato un sms che chiedeva chiarimenti e la giustificazioni di una serie di micro transazioni. Sono stati presi di mira, infatti, sia i pagamenti di natura irrisoria (di pochi centesimi o, comunque, inferiori a un euro) sia quelli di basso importo effettuati presso lo stesso esercente in un ridotto lasso temporale.

Non è ancora chiaro, tuttavia, se si trattasse solo di un "avvertimento" o di un'operazione che porterà poi all'annullamento di queste operazioni e, quindi, ad un possibile stravolgimento della classifica, che potrebbe interessare soprattutto le prime posizioni. In questi ultimi giorni, tuttavia, anche a fronte della fine del coprifuoco e di molte misure restrittive che consentono quindi maggiori spostamenti, il volume delle transazioni sembra destinato a salire, con le annesse lamentele di diverse categorie economiche, i benzinai su tutti, le cui casse self service sono le più gettonate dai "furbetti" per implementare il proprio volume di transazioni.

