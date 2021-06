Lotteria degli scontrini, l'estrazione del 10 giugno 2021: i biglietti vincenti

10 giugno 2021 a

Lotteria degli scontrini oggi, giovedì 10 giugno 2021, c'è stata la quinta estrazione dei premi mensili e la prima di quelli settimanali. Come per le precedenti estrazioni, è stata l'Agenzia Dogane e Monopoli a pubblicare i numeri di riferimento degli scontrini vincenti: in palio 10 per i consumatori (da 100mila euro) e 10 per i commercianti (da 20mila euro). Ricordiamo che gli scontrini vincenti verranno estratti tra quelli emessi durante il mese di maggio 2021 e che nella giornata di oggi prenderanno il via anche le estrazioni settimanali.

Roma - Estratti i 40 codici vincenti del #concorso settimanale N° 4 - 2021 di Lotteria degli Scontrini ⬇️#lotteriadegliscontrini #ADMgov @Sogei_SpA pic.twitter.com/s3Ft9f60O0 — Agenzia Dogane e Monopoli-ADM (@AdmGov) June 10, 2021

I biglietti vincenti sono quelli riportati nella foto in alto, mentre le estrazioni settimanali hanno premiato i 40 biglietti mostrati nel tweet incorporato dal profilo dell'Adm. Nel 2021 le estrazioni settimanali prevedono ulteriori premi: 25 premi ogni settimana da 10 mila euro per gli acquirenti e 25 premi da duemila euro per gli esercenti. Nelle estrazioni del 12 agosto e del 30 dicembre saranno inoltre assegnati 5 maxi premi di 150 mila euro per chi compra e 5 maxi premi di 30 mila euro per chi vende. A inizio del 2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti cashless effettuati dall'1 febbraio al 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda le estrazioni settimanali, d'ora in poi saranno effettuate ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. La lotteria degli scontrini è prevista nell'ambito del piano Cashless Italia, che comprende anche il cashback e il supoer cashback.

