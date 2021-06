Coal, numeri record per i festeggiamenti dei primi 60 anni di storia

10 giugno 2021 a

Continua costante e vigorosa la crescita della COAL, la storica cooperativa marchigiana che il 7 giugno ha festeggiato i suoi 60 anni di storia essendo nata nel 1961 ad Ancona in un piccolo magazzino di poche centinaia di metri per iniziativa di 13 piccoli imprenditori che con grande lungimiranza pensavano che riunirsi insieme in una cooperativa li avrebbe aiutati ad avere migliori condizioni d’acquisto.

La Cooperativa Coal negli anni si è consolidata e nel 2020 ha chiuso il bilancio con un fatturato di oltre 300 milioni di euro (al lordo di premi e ristorni) che in termini di transato alla casse superano i 500 milioni di euro. Una crescita di oltre il 15%, dato condizionato dalla situazione pandemica ma anche da un importante piano di sviluppo e di rilancio delle strategie commerciali. La società chiude con utile netto per il 2020 di 1.400.000€ dopo aver distribuito ai propri associati premi e ristorni per oltre 20 milioni di euro. A confermare la propria solidità anche un patrimonio netto che supera i 65 milioni di euro. Risultati ottenuti con oltre 300 punti vendita sparsi in 6 regioni (Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise Emilia Romagna e San Marino) con una presenza capillare (sono oltre 200 i Comuni in cui è presente un negozio Coal) a conferma della grande attenzione che l’azienda ha nei confronti del territorio. 2 sono i poli logistici, quello “storico” di Camerano ed il secondo inaugurato pochi anni fa di Mosciano Sant’Angelo (TE) specializzato nei prodotti freschissimi.

Il Presidente Carlo Palmieri, che guida la cooperativa dal 2007, nell’incontro che ha avuto con tutti i dipendenti del gruppo ha espresso il suo ringraziamento e la sua soddisfazione per i risultati ottenuti in tutti questi anni ed ha rilanciato un nuovo progetto per continuare a crescere in un settore dominato da grandi gruppi nazionali ed internazionali. L’azienda ha cominciato a fine 2019 un grande progetto di rilancio del Brand – Insegne, con il rinnovamento della rete dei pdv che spingerà e consoliderà sempre di più la Mission aziendale volta a dare Valore agli Imprenditori associati e ai loro punti di vendita. Supermercati di vicinato di medie e piccole dimensioni attenti al mondo dei prodotti freschi e freschissimi, al servizio e ai prodotti e fornitori del territorio. Per questo con grande passione ed orgoglio Coal lancia il nuovo pay off aziendale: COAL - ORGOGLIOSI DEL TERRITORIO

