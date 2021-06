Benzina, "stangata da 267 euro l'anno". Verde a 1,6 euro: massimo dal 2019

08 giugno 2021 a

a

a

Rincari per la benzina. Prezzi alti (mai così alti dal 2019) che gravano sulle tasche delle famiglie. "Prosegue la stangata per gli automobilisti italiani.

Benzina e diesel, rischio stangata: quando scatterà l'aumento dei prezzi

La benzina sfiora 1,6 euro al litro, 1,599 euro (1,59904), segnando il record da oltre due anni, ossia dalla rilevazione del 22 luglio 2019 quando arrivò a 1.599 euro (1.59993) al litro, mentre per il gasolio, che oggi costa 1,458 euro al litro, si tratta di un primato da un anno e 4 mesi, dal 3 febbraio 2020 quando si attestò a 1.469 euro al litro", denuncia Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori sulla base dei dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico. "Si è approfittato di uno dei pochissimi ponti di quest’anno per far salire ancor di più il prezzo dei carburanti. Una speculazione bella e buona! Dall’inizio dell’anno, dalla rilevazione del 4 gennaio, in 5 mesi, un pieno da 50 litri è aumentato di 7 euro e 88 cent per la benzina e di 6 euro e 93 cent per il gasolio, con un rincaro, rispettivamente, del 10,9% e del 10,5%.

Stangata per le auto diesel, verso un aumento del prezzo del gasolio? Presto potrebbe costare come la benzina

Su base annua è pari a una mazzata ad autovettura pari a 189 euro all’anno per la benzina e 166 euro per il gasolio", aggiunge Dona. "In un anno solare, ossia dalla rilevazione dell’8 giugno 2020, quando la benzina era pari a 1.371 euro al litro e il gasolio a 1.260 euro al litro, un pieno da 50 litri costa 11 euro e 40 cent in più per la benzina e 9 euro e 86 cent in più per il gasolio, con un rialzo, rispettivamente, del 16,6% e del 15,6%. Un rincaro che, su base annua, produrrebbe una batosta teorica pari a 274 euro all’anno per la benzina e a 237 euro per il gasolio", conclude Dona.

"I nuovi rincari dei carburanti alla pompa causano una stangata su base annua pari a +267 euro a famiglia solo per i maggiori costi di rifornimento ai distributori", . Lo denuncia il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, commentando i nuovi record raggiunti alla pompa da benzina e gasolio.

Con le riaperture aumentano anche benzina e diesel. E il 60% sono tasse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.