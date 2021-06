Bollicine milionarie, Aviva Wines: raddoppia il fatturato 2020

Francesco Fredella 08 giugno 2021 a

Incredibile, ma vero. Aviva Wines, una delle start up nata lo scorso anno, raggiunge un altro traguardo: il fatturato al 31.5.2021 è di circa 2 milioni di euro. Nessun calo, nessuna flessione. E la start up continua a mantenere il podio anche su Amazon, dove è ancora nelle prime tre posizioni. Le bollicine colorate Aviva sono passate anche per casa Fedez- Ferragni, come recentemente abbiamo notato grazie ad alcune Instagram Stories.

Fedez, "Volevo fare un numero da barman" e rompe la bottiglia al brindisi

Il rapper, reduce dalla grande polemica legata al concertone del 1 maggio (un braccio di ferro con la Rai, che alla fine ha chiesto scusa facendo mea culpa), brinda sui social stappando una bottiglia di spumante colorato. E il fuoriprogramma non manca: prima cerca di aprire la bottiglia e poi parte il crampo. “Ah, mi è venuto un crampo”, urla il rapper. Tutto, ovviamente, immortalato dallo smartphone per la gioia dei suoi milioni e milioni di followers. Non è la prima volta, qualche settimana prima, il rapper aveva conquistato tutti facendo un numero da circo facendo uno shaker con la bottiglia Aviva, che poi casca a terra. Fedez sorride ed incassa un altro pieno di like e visualizzazioni.

“Aiuto, un crampo”: fuoriprogramma per Fedez mentre “stappa” uno spumante

Ma Aviva resta un esempio virtuoso: la start up mantiene il valore del fatturato nonostante la crisi causata dalla Pandemia nell'ultimo anno e mezzo. Si tratta di una pagina positiva nel panorama italiano grazie a quattro ragazzi che hanno investito credendo in un sogno. Ed ora sembra che si sia realizzato per davvero: le bollicine colorate diventano milionarie.



