Super cashback, classifica del 6 giugno: superati i 500 pagamenti

Super cashback, la classifica aggiornata a domenica 6 giugno vede 515 pagamenti quale soglia per trovarsi tra i primi 100 mila utenti che riceveranno il bonus di 1500 euro al termine del semestre. Quando mancano 25 giorni alla chiusura di questa prima tranche dell'iniziativa, è stato quindi superata la soglia dei 500 pagamenti ed è molto probabile che si arriverà anche oltre i 650.

Soprattutto ora che in quasi tutta Italia sarà abolito il coprifuoco e salirà quindi la fascia oraria utile per spostarsi ed effettuare transazioni. Sulla classifica, tuttavia, pende anche la "spada di Damocle" delle transazioni annullate a seguito degli sms inviati nei giorni scorsi a tutti quegli utenti a cui è stato chiesto di giustificare micro transazioni di pochi centesimi effettuate in uno stretto lasso temporale o presso lo stesso esercente. La verifica, disposta dal ministero del tesoro, è mirata a scovare quei "furbetti" che in tal modo hanno cercato di scalare la classifica moltiplicando operazioni e pagamenti digitali con l'escamotage di frazionare una transazione che normalmente sarebbe stata pagata in una unica soluzione. In teoria, stando quanto annunciato, le operazioni che non saranno adeguatamente motivate e giustificate attraverso l'apposito modulo, dovrebbero essere cancellate e - pertanto - la classifica potrebbe subire profondi stravolgimenti.

Non è chiaro tuttavia se questi annullamenti avranno luogo sin da ora, al termine del tempo utile a giustificare questi acquisti, o alla fine dell'iniziativa. La classifica ufficiale del semestre, infatti, sarà pubblicata il 10 luglio ed entro il 30 agosto avrà luogo l'accredito tanto del super cashback quando ti quello ordinario. Ad ogni modo negli ultimi giorni la media dei pagamenti sta salendo, con i "primi" in classifica che stanno toccando la media di 7 pagamenti al giorno per rimanere nelle posizioni utili alla conquista del bonus.

