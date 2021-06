Assunzioni stagionali, Confapi: "Subito incentivi, bene l'iniziativa di Garavaglia"

03 giugno 2021 a

Subito incentivi per l'assunzione di lavoratori stagionali. L'iniziativa di Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, piace e viene appoggiata con forza da Confapi (Confederazione della piccola e media industria privata). "Il turismo rappresenta uno dei pilastri della nostra economia e una delle leve fondamentali per la ripresa e va quindi sostenuto e supportato in questo preciso momento storico. Diversi imprenditori denunciano in questo periodo i rischi legati alla scarsa disponibilità di lavoratori stagionali. Condividiamo perciò l’iniziativa del ministro Garavaglia, che ha lanciato la proposta di decontribuzione per gli imprenditori che assumono tali lavoratori, in modo da far ripartire tutti i settori legati all’industria del turismo e della cultura. Le imprese Confapi del settore auspicano che le tali incentivi siano resi disponibili al più presto" spiega la confederazione in una nota.

"E' un paradosso, nel settore del turismo manca forza lavoro: bisogna cambiare una serie di regole che fanno sì che sia quasi meglio non andare a lavorare piuttosto che lavorare, in particolare per i giovani" aveva segnalato Garavaglia, spiegando la difficoltà nel reperire lavoratori stagionali. Un peccato perché proprio il ministro ha sottolineato "segnali positivi" per la ripartenza del turismo perché "gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza e che hanno già prenotato sono il 10% in più dell’anno scorso" e, inoltre, "iniziano a tornare gli stranieri". Insomma mai come in questo momento c'è bisogno di forza lavoro stagionale e degli incentivi.

"Il settore del turismo sta ripartendo e avrà una ripartenza velocissima" aveva sottolineato Garavaglia. Oltre all’incremento a doppia cifra delle prenotazioni degli italiani, c’è il ritorno degli stranieri, in particolare "gli americani che da soli valgono un punto di Pil. L’anno scorso non aver avuto gli stranieri ci ha fatto perdere 27 miliardi di euro, il ritorno di una quota importante di stranieri e più italiani in vacanza farà sì che sarà una stagione diversa", evidenzia il ministro. Una stagione diversa ma anche "più lunga: grazie ai vaccini, a settembre non si richiude".

