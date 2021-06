Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 3 giugno 2021

03 giugno 2021 a

a

a

Torna come ogni giorno (non ci lascia nemmeno nei giorni festivi per la gioia dei giocatori), il concorso Million Day. L'appuntamento è fissato per oggi, giovedì 3 giugno 2021, con una nuova estrazione del concorso Lottomatica. L'estrazione, come sempre, avverrà alle ore 19 e i numeri verranno immediatamente pubblicati su questa pagina. Parte quindi un nuovo assalto al milione di euro messo in palio ogni giorno da Million Day.

Il concorso gestito da Lottomatica è uno fra i più seguiti dagli appassionati di fortuna e non si ferma nemmeno nei giorni festivi. L'obiettivo è quello di assicurarsi il premio di prima categoria. Un colpo tutt'altro che semplice.

MILLION DAY ESTRAZIONE GIOVEDI' 3 GIUGNO 2021: -----

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.