Visco, giovani e assistenzialismo problemi da affrontare

Nel complesso delle considerazioni finali esposte stamane dal Governatore di Bankitalia Visco emergono due elementi di particolare interesse. Il primo è la notazione delle difficoltà patite dai giovani nell’inclusione sociale. “In Italia – ha detto il numero uno di Via Nazionale - oltre 3 milioni di giovani tra i 15 e i 34 anni non sono occupati, né impegnati nel percorso di istruzione o in attività formative. Si tratta di quasi un quarto del totale, la quota più elevata tra i Paesi dell’Unione Europea. Se ne deve tener conto nel ridefinire le priorità per lo sviluppo economico e sociale e nel dirigere l’impegno verso la costruzione di un’economia davvero basata sulla conoscenza, il principale strumento a disposizione di un Paese avanzato per consolidare e accrescere i livelli di benessere”.

L’altro tema, invece, riguarda quella rete di protezione sociale attivata per venire incontro all’impatto della crisi Covid (e non solo). “Non è pensabile - ha osservato Visco - un futuro costruito sulla base di sussidi ed incentivi pubblici”. Non è casuale mettere insieme questi due blocchi del discorso di Visco, perché spesso alla prima criticità, purtroppo connaturata nel contesto italiano, si è spesso deciso di dare una risposta al primo punto critico con strumenti assistenziali. Basti considerare che dal 2008 al 2019 la spesa dedicata agli scopi è cresciuta del 4,3% all’anno. La misura centrale nel confronto sul tema, specie per quanto riguarda le storture e i suoi cattivi utilizzi, è stata sicuramente il reddito di cittadinanza.

Questo, però, è un tema macroscopico. Esiste una miriade di altri strumenti, alcuni territoriali, congegnati per realizzare un contrasto concreto alla povertà. Finalità doverosa, senz’altro, ma che crea fondamento di una società basata più sull’aspettativa che sul lavoro. Peraltro, nel nostro Paese non è mai stata attivata un’anagrafe telematica centralizzata, che potesse monitorare “chi prende cosa”, nel campo di aiuti e benefici. Ri-orientare la spesa, trasformandola in investimento, è dunque la sfida del futuro. Per implementare la formazione, applicare una flessibilità di competenze e stimolare l’autoimprenditorialità. Un modello sudamericaneggiante (peraltro invocato spesso da Beppe Grillo che ha evocato più volte il “reddito universale") risulterebbe insostenibile sia per le finanze pubbliche di un Paese gravemente indebitato sia per una società dove gli individui devono trovare il contesto per poter dare il proprio contributo.

