Superenalotto, centrati quattro "5" da 54 mila euro. Jackpot a 34,3 milioni

Superenalotto, il jackpot continua a salire ma c'è chi vince e porta a casa anche un bel gruzzoletto. Succede nel concorso di oggi, sabato 29 maggio 2021. Non c'è stato infatti alcun "6" in questa terza e ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il Jackpot raggiunge così i 34,3 milioni di euro. Nel concorso di oggi la cui estrazione è avvenuta alle ore 20, sono.stati centrati quattro "5" da 54.576,80 euro ciascuno, due dei quali a Salerno, uno a Leonessa (RI) e uno tramite una giocata online. A segno anche due 4Stella da 49mila euro. L’ultimo "6", invece, da 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM).

Superenalotto, centrati tre "5" da 59 mila euro e il jackpot sale ancora

Il sei era stato centrato con una schedina da 2 euro. Il 6 mancava dal 7 luglio 2020 quando è stato vinto a Sassari (SP) un Jackpot da oltre 59 milioni di euro. Con quella del 22 maggio scorso sono state 125 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il montepremi in palio per l’estrazione di martedì 25 maggio era ripartito da 31,3 milioni di euro. Nelle estrazioni successive nessun "6" e quindi il jackpot è risalito fino ai 34,3 milioni dai quali si ripartirà nel concorso del superenalotto della prossima settimana, quello di martedì 1 giugno 2021. Le estrazioni sono in programma il lunedì, mercoledì e venerdì.

Lotto e Superenalotto, numeri vincenti estrazione di oggi sabato 29 maggio 2021

Frattanto questo di oggi è stato anche il terzo appuntamento della settimana con il Simbolotto, l’opzione di gioco del Lotto costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che viene automaticamente abbinata gratuitamente a ogni giocata effettuata sulla ruota mensile in promozione.

I simboli del concorso di oggi, sabato 29 maggio 2021, abbinati alle giocate sulla Ruota di Milano sono stati:

3-GATTA 27-SCALA 30-CACIO 35-UCCELLO 32-DISCO

Eurojackpot, 105 mila euro vinti in Italia e la Germania fa il pieno con 90 milioni

