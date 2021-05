Eurojackpot, 105 mila euro vinti in Italia e la Germania fa il pieno con 90 milioni

29 maggio 2021 a

Eurojackpot, c'è chi passa all'incasso grazie all'ultima estrazione. Succede anche in Italia. Ma cominciamo dalla vincita più alta. In Germania, nell'estrazione di ieri venerdì 28 maggio 2021, è stato centrato il premio massimo dell'EuroJackpot.

Un cittadino tedesco, infatti, è riuscito a centrare il "5+2" del valore di 90 milioni di euro centrando la combinazione 15 26 35 37 43, Euronumeri 3 8. Sempre in Germania, poi, sono stati realizzati tre dei "5+1" dal valore di 2.724.741,30 euro ciascuno mentre gli altri due sono andati in Danimarca e Repubblica Ceca. Il sito specializzato agipronews.it che ne dà notizia, riferisce che l'Italia è riuscita a sorridere in questa occasione.

C'è gloria, infatti, anche per il nostro Paese con uno dei 12 "5+0" da 105.992,40 realizzato a Este (PD) nel punto vendita Sisal Players di via Padana Inferiore 13F. Nel prossimo concorso il Jackpot ripartirà da 10 milioni di euro. L'appuntamento è quello di ogni venerdì.

Oggi, sabato 29 maggio 2021, è invece in programma il classico appuntamento con la fortuna legata all'estrazione del Superenalotto, lotto e 10 e lotto. Si tratta dell'ultima estrazione di questa settimana. Ecco l'ultima combinazione vincente del Superenalotto di giovedì 27 maggio 2021: 24 38 81 86 88 89. Numero jolly 54, superstar 71. Nessun 6 né 5+1, mentre sono stati centrati tre 5 per un valore di 59.198,89. Il jackpot stimato per il prossimo concorso (in programma oggi) a disposizione dei punti 6 è di 33.000.000,00 euro.

