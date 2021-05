Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 29 maggio 2021

29 maggio 2021 a

Eccoci all'appuntamento con la fortuna del sabato, quello quotidiano delle ore 19. E' in programma un nuovo assalto al milione di euro messo in palio ogni giorno da Million Day. L'appuntamento con i numeri vincenti è fissato per oggi, sabato 29 maggio 2021, alle ore 19 quando si terrà l'estrazione. I numeri vincenti appena ufficializzati, verranno subito pubblicati su questa pagina.

Il concorso gestito da Lottomatica è uno fra i più seguiti dagli appassionati di fortuna e non si ferma nemmeno nei giorni festivi. L'obiettivo è quello di assicurarsi il premio di prima categoria. Un colpo tuttaltro che semplice.

MILLION DAY ESTRAZIONE SABATO' 29 MAGGIO 2021: - - - -

