Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 27 maggio 2021

27 maggio 2021 a

a

a

Nuovo appuntamento con la fortuna con le estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 27 maggio 2021. L'appuntamento con i numeri vincenti è fissato per le ore 20 e subito dopo i numeri verranno pubblicati su questa pagina.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti: l'estrazione di oggi sabato 22 maggio

In ordine di estrazione e di ufficializzazione conosceremo il SuperEnalotto con le quote e le vincite della giornata, a seguire i numeri estratti alle ruote del Lotto e infine della combinazione vincente del 10eLotto. Il concorso Sisal mette oggi in palio un jackpot di 32,3 milioni di euro dopo il sei da oltre 156 milioni centrato nell'estrazione di sabato scorso. Martedì a vincere sono invece stati i "5" ed il jackpot è salito. Nell'ultimo ai sette punti '5' sono andati 25.620,74 euro. Per quanto riguarda il Lotto l'ultimo concorso ha premiato Palmi, in provincia di Reggio Calabria, dove è stata realizzata una quaterna da 146.325 euro.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di martedì 25 maggio: l'estrazione



I numeri del Lotto del concorso di oggi, giovedì 27 maggio 2021:



Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale



Estrazione SuperEnalotto di oggi giovedì 27 maggio 2021

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

10eLotto: i numeri dell'estrazione di oggi 27 maggio 2021



I numeri del 10eLotto:

Numero Oro:

Doppio Oro:

Million Day di martedì 25 maggio: ecco i numeri vincenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.