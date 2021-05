Corte dei Conti, laureati in fuga dall'Italia: +41,8% in 8 anni

Pietro De Leo 26 maggio 2021 a

La Corte dei Conti ha diffuso il Referto sul sistema universitario 2021. Uno studio approfondito da cui emergono alcuni aspetti rilevanti. Il primo è la crescita della fuga dei cervelli, che segna un +41,8% negli ultimi 8 anni.

Altro aspetto è la difficoltà d’accesso agli studi universitari, e del loro completamento, per quei ragazzi che provengono da situazioni familiari a basso reddito. Sono, questi, due volti dello stesso fenomeno: la perdita del capitale umano nel nostro Paese. Quanti decidono di andarsene, infatti, sottraggono un potenziale di talenti e know how alla crescita sociale ed economica del nostro Paese. Quantificata, secondo alcune stime, a 14 miliardi di euro l’anno. Una enormità. Se, invece, la propria crescita educativa rimane legata alla condizione economica della famiglia di origine, anche in questo caso rischiamo potenzialità inespresse e, dunque, perdute.

Si tratta di un fenomeno rilevante, in un’epoca segnata dalla dal valore della competenza come leva di ripresa, dopo il Covid. La capacità di aggiornarsi, di orientare le proprie abilità alle opportunità di mercato sono delle porte d’accesso all’inclusione sociale, in cui ognuno possa trovare nel Paese di nascita il proprio posto del mondo, senza dover andare altrove. In quest’ottica, alle criticità – ben note - segnalate dalla Corte dei Conti si deve rispondere con due tipi di iniziative. Da un lato potenziare l’orientamento scolastico, per colmare le lacune attualmente esistenti. Come, ad esempio, il fatto che poche ragazze accedono alle Stem, ossia i percorsi educativi del ramo tecnologico e giuridico, che sono forieri di una maggiore occupabilità. Dall’altro lato, invece, realizzare il potenziamento delle borse di studio, degli accessi alle residenze universitarie, in un’ottica di alleanza tra merito e solidarietà. Il “welfare studentesco” ha visto la destinazione di quasi 2 miliardi di euro nel Pnrr, giudicato tuttavia insufficiente da associazioni studentesche. C’è da augurarsi sia l’inizio di un percorso.

