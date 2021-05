Super cashback, la classifica al 26 maggio: nuovo sprint nei pagamenti

26 maggio 2021 a

Super cashback, la classifica aggiornata a giovedì 26 maggio vede 450 pagamenti quale soglia per trovarsi tra i primi 100 mila utenti che beneficeranno del bonus da 1.500 euro previsto al termine dell'iniziativa. Inizia ormai lo sprint finale di tutti coloro che stanno seguendo questa speciale classifica del provvedimento voluto dal governo Conte nell'ambito del piano Italia Cashless.

Il 30 giugno, infatti, terminerà il primo dei tre trimestri per i quali è stato previsto il super cashback e i primi 100 mila utenti per numero di pagamenti telematici e digitali, riceveranno il premio che si somma ai 150 euro del cashback ordinario. Il 10 luglio sarà resa nota la classifica ufficiale di questo primo semestre e poi l'iniziativa, salvo evoluzioni normative da parte dell'esecutivo, riprenderà dall'1 luglio al 31 dicembre 2021. Attualmente la media dei pagamenti per trovarsi tra gli utenti più "spendaccioni" si è attestata alle tre transazioni giornaliere, considerando la media dall'1 gennaio ad oggi. Il programma, nato per incentivare i pagamenti elettronici e digitali e ridurre così l'uso del contante e quindi - presumibilmente - dell'evasione fiscale, è stato tuttavia viziato da meccanismi attuati da numerosi "furbetti".

Anziché aumentare il proprio volume di acquisti, infatti, molti di loro hanno frazionato pagamenti ed effettuato numerose micro transazioni utili solo ad accrescere il numero delle operazioni eseguite, tradendo così - in qualche modo - lo spirito dell'iniziativa. Nulla di vietato dal regolamento, ma da più parti - dalla politica alle associazioni di categoria - si è invocata una modifica alla norma per vietare pagamenti di pochi centesimi o operazioni temporalmente ravvicinate presso lo stesso esercente. Al momento, tuttavia, nulla è stato eseguito in merito e oramai tutto dovrebbe svolgersi continuando in questo modo, almeno per questa prima finestra temporale dell'iniziativa.

