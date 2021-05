Million Day di oggi martedì 25 maggio: ecco i numeri vincenti

25 maggio 2021 a

Nuovo assalto al milione di euro. Anche oggi, martedì 25 maggio, gli appassionati di gioco si lanciano nel concorso gestito da Lottomatica. Occorre indovinare i cinque numeri che vengono estratti per conquistare il premio di prima categoria, cosa ovviamente per niente semplice. Ma tentare non nuoce, come sa bene il giocatore di Montappone (in provincia di Fermo) che sabato 22 maggio ha vinto ben 156 milioni al Superenalotto, ancora più difficile.

Anche oggi, martedì 25 maggio, il Corriere seguirà in diretta l'estrazione di Million Day e pubblicherà la combinazione vincente su questa stessa pagina.

Superenalotto - Nella giornata di oggi è in programma anche l'estrazione dei numeri di Lotto e Superenalotto. Avviene sempre a partire dalle ore 20. Ovviamente il jackpot riparte dal minimo ma resta una somma che stravolge la vita di diverse generazioni di una intera famiglia.

