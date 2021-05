Banca Mps, accordo con Portobello: finanziamento da sei milioni

24 maggio 2021 a

Sei milioni di finanziamento a tasso variabile nell'accordo sottoscritto da Portobello, Monte dei Paschi di Siena e Cassa Deposito e prestiti. E' stata la stessa Portobello, società proprietaria dell'omonima catena retail di prodotti e attiva nel settore media advertising, quotata all'Aim Italia, a comunicare di aver raggiunto l'accordo per l'operazione di finanziamento. Un'operazione che è destinata a sostenere il piano di investimenti pluriennali programmato dall'azienda.

Grazie ai sei milioni di euro, concessi a medio e lungo termine, Portobello spiega che aumenterà sensibilmente i propri punti vendita. Il gruppo è nato alla fine del 2016 e in poco tempo è diventato il più giovane a quotarsi in borsa da Aim. I punti vendita, come spiega il sito, sono stati ideati come “negozi di vicinato” e il design studiato per rendere l’esperienza d’acquisto unica, grazie anche ad un assortimento variegato e ai migliori prezzi sul mercato. In questa fase la rete retail è presente soprattutto nel Lazio, ma il gruppo mira ad uno sviluppo capillare su tutto il territorio nazionale.

"Ogni negozio - spiega Portobello - offre un ampio assortimento di prodotti, per incuriosire e soddisfare anche i clienti più esigenti. Da noi si trovano solo prodotti “di marca” per offrire garanzia di qualità in tutte le scelte che fanno i nostri clienti". I punti vendita al loro interno vantano diverse categorie di merci, tra cui "piccoli elettrodomestici, prodotti per la cura della casa e per l’igiene personale, oltre ad abbigliamento e accessori. Ogni mese una selezione di prodotti viene messa in vendita attraverso il volantino nei negozi, mentre alcuni pezzi unici potranno essere acquistati solo nelle flash sale sul sito". Portobello rivendica di essere una azienda italiana in "forte crescita, attenta alla qualità e alla proposta dei prodotti offerti con una missione specifica: la soddisfazione del cliente. Vogliamo offrire prodotti di alta qualità a prezzi competitivi".

