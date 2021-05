Million Day, numeri vincenti dell'estrazione di oggi domenica 23 maggio

23 maggio 2021 a

Il Million Day non si ferma nemmeno durante i giorni festivi, quindi estrazione anche oggi, domenica 23 maggio, per il concorso gestito da Lottomatica. Ovviamente occorre indovinare la cinquina per vincere il milione. Premi anche a quaterne, terni e ambi, ma naturalmente molto più bassi: rispettivamente mille, cinquanta e due euro.

Anche oggi, domenica 23 maggio, il Corriere seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà su questa stessa pagina la combinazione vincente.

Superenalotto, azzeccato il sei. Vinti più di 156 milioni in provincia di Fermo, a Montappone

Superenalotto - A Montappone, piccolo paese della provincia di Fermo, è scattata la caccia al nuovo milionario: il giocatore che ha azzeccato il sei del Superenalotto nella giornata di sabato 22 maggio ed ha vinto la bellezza di oltre 156 milioni di euro. Giammario Mennecozzi, titolare della tabaccheria dove è stata giocata la schedina vincente, spiega che per l'emozione non ha dormito nel corso della notte: "E' una vincita che entrerà nella storia - ha spiegato ad Agipronews - La quarta più alta di sempre". E ancora: "Impossibile risalire al vincitore. Mi auguro che sia qualcuno del posto".

