Superenalotto, colpaccio: azzeccato il sei e vinti più di 156 milioni in provincia di Fermo

Colpaccio al Superenalotto: è stato azzeccato il sei che consente di intascare con precisione 156 milioni 294.151,36 euro. Il sei è stato indovinato nelle Marche, in provincia di Fermo, nel comune di Montappone. E' la quarta vincita più importante della storia del gioco. La prima fu centrata il 3 agosto 2019: consentì di vincere 209 milioni di euro. Questa la combinazione vincente di stasera, sabato 22 maggio: 1 - 7 - 37 - 43 - 63 - 81. Numero Jolly 34, Numero Superstar 26. Ovviamente incredulità in provincia di Fermo e nel piccolo paese di Montappone, dove i residenti sono poco più di 1.500.

A parte la storica vincita con il sei, sono stati 13 i giocatori che hanno azzeccato il cinque. Si mettono in tasca 19.242 euro. In 897, invece, si sono fermati al quattro e vincono 285 euro. In 31.088 hanno indovinato il tre e intascano poco meno di 25 euro, mentre il due ne vale 5. Vincono il 495.951.

Diamo uno sguardo anche alle quote del concorso SuperStar, legato al Superenalotto. Nessun cinque stella. In tre hanno azzeccato il 4 Stella che come al solito premia bene: 28.538. I 2 Stella vincono 100 euro e sono in tutto 2.078. All'1 Stella vanno 10 euro (sono 14.447), mentre allo 0 Stella 5 euro (30.900).

