Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 22 maggio

La caccia al milione di euro va avanti ogni giorno. Vale anche per il sabato, ovviamente, come oggi 22 maggio. Per vincere la maxi cifra occorre azzeccare i cinque numeri che vengono tirati a sorte da Lottomatica che gestisce il concorso. Come sempre estrazione alle ore 19. Premi anche per quaterna, terno e ambo, ma ovviamente molto più bassi. Insomma serve la cinquina per veder crescere notevolmente il proprio conto.

Anche nella giornata di oggi, venerdì 22 maggio, il Corriere seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà su questa stessa pagina i numeri vincenti.

Eurojackpot, estrazione numeri vincenti di venerdì 21 maggio 2021

Superenalotto - Grande attesa per l'estrazione del Superenalotto. Il sei manca dallo scorso 7 luglio, quando un giocatore di Sassari riuscì a vincere in un colpo 59 milioni. Il jackpot è cresciuto in maniera incredibile e oggi superà i 156 milioni. E' il quarto più ricco della storia del gioco. Ovviamente grande attesa tra gli scommettitori che sognano ad occhi aperti.

