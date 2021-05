Super cashback, la classifica al 22 maggio: 40 giorni al termine dell'iniziativa

22 maggio 2021 a

Super cashback, la classifica aggiornata a sabato 22 maggio vede la soglia di 423 transazioni per trovarsi tra i primi 100 mila utenti che riceveranno il bonus di 1.500 euro. I pagamenti finora contabilizzati sono aggiornati al 20 maggio dato che, come ormai noto, ci vogliono fino a cinque giorni lavorativi per processare tutte le transazioni che arrivano all'app Io da istituti di credito e altri circuiti di pagamento.

Ad ogni modo sta salendo la media delle transazioni giornaliere svolte dagli utenti, dal momento che la "corsa" tra la cerchia sempre più ristretta di chi può aspirare al bonus si sta giocando su una media di 6-7 transazioni digitali al giorno. E sembra destinata a salire, visto il costante incremento registrato negli ultimi giorni. E ora mancano soltanto 40 giorni al termine dell'iniziativa che si concluderà, appunto, il 30 giugno. Questo attualmente in corso è il primo semestre del super cashback, previsto anche nei prossimi due. Il 10 luglio sarà pubblicata la classifica ufficiale dell'iniziativa, termine da cui decorre anche la possibilità di presentare ricorso per eventuali errori o operazioni non contabilizzate.

Poi, entro il 30 agosto, avverrà l'accredito del bonus da 1.500 euro ai primi 1.500 utenti che avranno eseguito più pagamenti elettronici e digitali. Questa iniziativa, prevista nell'ambito del programma Cashless Italia, voluto dal governo Conte, si affianca così al cashback ordinario e alla lotteria degli scontrini, la cui estrazione mensile (finora) si svolge ogni primo giovedì del mese. Sempre entro il 30 agosto verrà accreditato anche il cashback ordinario maturato da ogni aderente al programma - circa 8 milioni di persone in Italia - che prevede un rimborso massimo di 150 euro a fronte di almeno 50 pagamenti digitali effettuati tra l'1 gennaio e il 30 giugno. E dal 1 luglio i contatori del cashback tornano ad azzerarsi.

