Eurojackpot, estrazione numeri vincenti di venerdì 21 maggio 2021

21 maggio 2021 a

Torna l'appuntamento con la fortuna del venerdì. Su questa pagina, poco dopo le ore 20, troverete pubblicati i numeri dell'estrazione Eurojackpot di oggi venerdì 21 maggio. Il gioco a premi mette in palio un montepremi di 78 milioni di euro.

L’Eurojackpot, nato ufficialmente nel mese di marzo del 2012, è il primo gioco con un montepremi in comune tra 18 Paesi europei. Ogni settimana in palio c’è un montepremi che cresce velocemente da un minimo di 10 milioni fino a un massimo di 90 milioni di euro. Quando c’è la vincita massima infatti il jackpot riparte sempre da un importo minimo di 10 milioni di euro e cresce rapidamente fino a raggiungere la vetta massima dei 90 milioni. Se dopo un certo numero di estrazioni viene superata la somma di 90 milioni di euro, la parte eccedente viene sommata al montepremi della categoria immediatamente inferiore, che diventa così più ricca. Nello scorso concorso non è stato centrato il “5+2”, poca fortuna in Italia dove i premi migliori sono stati tre “4+2” da 4.838,70 euro.

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI VENERDI' 21 MAGGIO 2021: ----

