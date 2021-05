Million Day, i numeri vincenti di oggi, venerdì 21 maggio

21 maggio 2021 a

Anche nella giornata di oggi, venerdì 21 maggio, appuntamento con la caccia al milione di euro. Occorre indovinare la cinquina per vincere il primo premio di Million Day, il concorso organizzato da Lottomatica. Ogni giorno vengono estratti a sorte cinque numeri e chi li azzecca tutti, vince un milione. Vengono premiati anche le quaterne, i terni e gli ambi, ma naturalmente con somme nettamente inferiori: mille euro, cinquanta e due.

Anche nella giornata di oggi il Corriere seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà su questa stessa pagina la combinazione vincente.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 20 maggio 2021

Superenalotto - Cresce l'attesa per il concorso di domani, sabato 22 maggio. Il sei manca del 7 luglio dello scorso anno. Fu centrato a Sassari da un giocatore che riuscì a vincere in un colpo 59mila euro. Il jackpot continua a salire ed è arrivato a superare i 156 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 20 maggio, sono stati centrati due cinque da più di 102mila euro.

Lotto - Una bella vincita è stata centrata a Forlì dove uno scommettitore ha centra sei ambi, un terno e una quaterna sulla ruota di Milano. Ha vinto in tutto 32.375 euro. Vincita da oltre 50mila euro a Gizzeria, in provincia di Catanzaro, mentre a Modena un giocatore è riuscito a mettersi in tasca 47.500 euro. Nell'ultimo concorso sono stati vinti dieci milioni di euro in tutta Italia.

