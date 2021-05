Superenalotto, centrati due "5" da 102 mila euro. Il jackpot raggiunge 156,1 milioni

20 maggio 2021 a

Non c'è stato anche questa volta alcun "6" nella seconda estrazione della settimana di stasera giovedì 20 maggio 2021 del SuperEnalotto e il Jackpot raggiunge così i 156,1 milioni di euro, quarto premio nella storia del gioco. Nel concorso odierno, dà notizia agipronews, sono.stati centrati due "5" a Genova e Milano, dove i due fortunati vincitori si sono portati a casa ben 102.434,12 euro ciascuno. L’ultimo "6", invece, da 59 milioni di euro, è stato centrato il 7 luglio 2020 a Sassari.

COMBINAZIONE VINCENTE CONCORSO SUPERENALOTTO GIOVEDI' 20 MAGGIO 2021: 27 46 31 39 36 47

NUMERO JOLLY 19

SUPERSTAR 88

La prossima estrazione del Superenalotto è in programma sabato 22 maggio sempre alle ore 20.

LA VINCITA RITIRATA - Frattanto, sempre il sito specializzato agipronews, dà notizia che è stata presentata per l’incasso la vincita da 81.814,99 euro con un "5" al SuperEnalotto, realizzato nel concorso n. 37 di sabato 27 marzo. La giocata è stata effettuata presso il punto vendita Sisal Bar Tabacchi La Neigra di viale Roma 49, a Sestri Levante (GE). La vincitrice, una casalinga, ha giocato i “suoi” numeri, legati alle date importanti della sua vita e alle persone che hanno lasciato un segno, e ha scoperto di aver vinto su internet. "Quando ho scoperto di aver vinto ho creduto di scoprire il senso della felicità e ho avuto la sensazione di essere sospesa su una nuvola. In quell’attimo, velocissimo ed eterno allo stesso tempo, vedi il sole ma hai paura di cadere. Come se la delusione fosse più insopportabile dell’illusione. E quando scopri che è tutto vero, la gioia è così immensa che vorresti avesse una fisicità. Una gioia da abbracciare come il senso di serenità che si prova alla scoperta della vincita", ha raccontato.

MILLION DAY - Il 33 si conferma intanto in cima alla classifica dei ritardatari del MillionDay. Dopo l'estrazione di oggi, giovedì 20 maggio le assenze diventano 49, davanti al 17 (via da 35 concorsi). Tra i più attesi ci sono quindi il 2, via da 32 giorni, il 25 (27) e il 39, che manca da 26 concorsi.Di seguito la top five dei ritardatari MillionDay

33 da 49 turni, 17 da 35 turni, 2 da 33 turni, 25 da 27 turni, 39 da 26 turni.

