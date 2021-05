Contributi a fondo perduto per 15,4 miliardi nel decreto Sostegni bis. Modalità e requisiti per i ristori

20 maggio 2021 a

Contributi a fondo perduto per 15,4 miliardi di euro: è questa la cifra contenuta nella bozza del Dl Sostegni bis all'esame del consiglio dei ministri. Per i ristori già previsti nel precedente decreto - pari il 100 per cento di quanto già riconosciuto col primo decreto sostegni - sono stanziati 8 miliardi.

Stagionali, nuova indennità da 1.600 euro. Raddoppiano le risorse per il turismo

Poi ci sono gli altri fondi, che saranno erogati a seconda di precise modalità e requisiti che devono essere posseduti dalle imprese. Nello specifico, per quelli che in alternativa sono riconosciuti sulla differenza di fatturato del periodo dall'1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 - che deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 - sono stanziati 3,4 miliardi di euro. Per i ristori basati sulla perequazione a fine anno, fino a 150 mila euro determinati applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti, sono stanziati non meno di 4 miliardi.

Proroga dei tagli sui costi delle bollette fino al 31 luglio e contributi per la Tari

"Tra primo e secondo decreto Sostegni, in totale arriveranno ad imprese e partite Iva circa 25 miliardi. Si tratta di aiuti a fondo perduto per la ripartenza, come fin dall’inizio abbiamo sempre richiesto ai governi, ma soprattutto ad erogazione immediata, poiché si supera il riferimento ai codici Ateco, fondamentali per rimettere in piedi il Paese più rapidamente", ha spiegato il senatore Dario Damiani (Fi) nel corso della presentazione delle proposte migliorative di Forza Italia al decreto Sostegni bis, alla quale hanno preso parte anche, tra gli altri, il coordinatore nazionale Antonio Tajani e i presidenti dei gruppi azzurri di Senato e Camera Anna Maria Bernini e Roberto Occhiuto.

Salvini: "Sì alla proroga del blocco dei licenziamenti oltre il 30 giugno" | Video

