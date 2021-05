Decreto Sostegni bis, proroga dei tagli sui costi delle bollette fino al 31 luglio e contributi per la Tari

20 maggio 2021 a

Nuove misure a sostegno di cittadini e imprese nel decreto Sostegni bis sul fronte delle tasse e della pressione fiscale. Nella bozza del testo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa AdnKronos, che ha avuto modo di visionarla in anteprima, è prevista la proroga al 31 luglio del taglio degli oneri in bolletta per un costo per le casse dello stato di 150 milioni.

Con il decreto arriverebbe anche l’agevolazione sulla tassa sui rifiuti, Tari. Costo dell’operazione 600 milioni. "In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari", si legge nella bozza. Sul testo il governo dovrebbe porre la questione di fiducia, pertanto il testo non sarà oggetto di dibattito parlamentare, nè di emendamenti da parte di deputati e senatori.

L'obiettivo, quindi, è quello di arrivare all'approvazione finale del testo licenziato dal governo e dai singoli ministeri, senza alcuna possibilità di modifica da parte del Parlamento. Il valore della norma si aggira intorno ai 40 miliardi e prevede una serie di misure legate alle conseguenze dell'emergenza sanitaria sui vari settori dell'economia, sugli enti locali e sui cittadini. Tema correlato, e di grande attualità, è anche quello legato al blocco dei licenziamenti, attualmente in vigore fino al 30 giugno. Il ministro del lavoro, Andrea Orlando, si è detto contrario a una sua proroga, malgrado la richiesta pressoché unanime arrivata da giorni dai sindacati. Oggi, tuttavia, anche il leader della Lega, Matteo Salvini, e il vice segretario del Pd Provenzano, hanno chiesto al governo di valutare questa possibilità.

