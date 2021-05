Pensioni Inps, aumenti e rimborsi dopo la dichiarazione dei redditi

20 maggio 2021 a

a

a

Pensioni Inps con aumenti in vista nei mesi che vanno da agosto a novembre. Non perché siano aumentati gli assegni o ci sia una rivalutazione in corso, bensì in quanto saranno accreditati mensilmente i rimborsi dovuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei pensionati.

Pensioni, la date del pagamento del mese di giugno

Le somme spettanti ai beneficiari, infatti, saranno erogate a partire dal mese di agosto, per tutti coloro che avranno inviato la propria dichiarazione dei redditi nel mese di maggio, mentre potranno arrivare a novembre per coloro che avranno espletato tale obbligo entro il 30 settembre, data ultima per l'invio del modello all'agenzia delle entrate. La dichiarazione precompilata dei redditi, infatti, è disponibile già dal 10 maggio sulla propria area riservata del sito di Agentrate, a cui si può accedere attraverso lo Spid di secondo livello. Nel caso in cui il contribuente ritenga di vantare un rimborso derivante da elementi non inseriti nella dichiarazione presentata, può inoltrare un’altra dichiarazione che integri o corregga la precedente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata. Nei casi in cui non sia possibile richiedere il rimborso con la dichiarazione dei redditi, invece, il contribuente può presentare un’istanza di rimborso.

Come potrebbero cambiare le pensioni: finestre di uscita e assegno diviso in due

Ogni contribuente, pensionato e non, può presentare la dichiarazione dei redditi in maniera autonoma, qualora il modello precompilato sia corretto e non necessiti di integrazioni. In alternativa ci si può rivolgere a Caf, patronati o commercialisti per ricevere l'assistenza necessaria a questa delicata operazione. Nel caso dei pensionati, dove il datore di lavoro è solo l'ente previdenziale, la dichiarazione precompilata dovrebbe essere esaustiva delle proprie entrate, recependo come documentazione allegata anche le spese sanitarie, di cui il 19 per cento dell'importo (al netto della franchigia di 129 euro) sarà accreditato a rimborso.

Bonus anche per alberghi: quali e perché. Cambiano gli aiuti per le imprese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.