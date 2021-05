Super cashback, la classifica al 19 maggio: crescita esponenziale di transazioni e pagamenti

19 maggio 2021 a

Super cashback, continuano a crescere in maniera esponenziale transazioni e pagamenti per conquistare il bonus extra da 1.500 euro che sarà erogato ai primi 100 mila utenti. Ad oggi, mercoledì 19 maggio, la classifica registra quota 403 pagamenti per trovarsi tra i beneficiari del premio.

Un andamento di crescita costante che continuerà presumibilmente anche in questi prossimi 40 giorni circa che mancano alla conclusione dell'iniziativa. Al 30 giugno, infatti, coloro i quali avranno effettuato più transazioni e pagamenti digitali, posizionandosi tra i primi 100 mila utenti registrati al programma voluto dal governo Conte, si troveranno in tasca 1.500 euro esentasse di rimborso. La classifica ufficiale e definitiva del primo semestre sarà pubblicata il 10 luglio, con l'accredito del bonus che avverrà entro il 30 agosto. Il super cashback attualmente è previsto anche dal semestre compreso tra l'1 luglio e il 31 dicembre e nei primi sei mesi dell'anno 2022. Attualmente per trovarsi tra i primi 100 mila utenti bisognerebbe aver effettuato una media di tre operazioni al giorni circa dall'1 gennaio, mentre appare decisamente complicato che un utente che inizi ora a partecipare all'iniziativa possa scalare la classifica, dal momento che avrebbe bisogno di totalizzare una media di 12 o 13 operazioni al giorno per i prossimi 40 giorni.

Nell'ultimo periodo, peraltro, si stanno moltiplicando le micro transazioni, con il caso limite avvenuto in provincia di Firenze solo pochi giorni fa, dove una persona ha eseguito 110 operazioni in due ore al self service di una stazione di rifornimento di carburanti. Nel regolamento dell'iniziativa, infatti, non c'è alcun limite all'importo delle transazioni, nè alla loro frequenza temporale o ripetitività presso lo stesso esercente, tutti elementi che hanno fatto invocare da più parti una revisione delle regole del programma, che rientra nel piano Cashless Italia.

