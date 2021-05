Superenalotto, 5Stella da 289mila euro realizzato a Bergamo

18 maggio 2021 a

Non c'è stato nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto in programma oggi, martedì 18 maggio 2021 e il Jackpot raggiunge i 155,1 milioni di euro, quarto premio nella storia del gioco. Nel concorso di staserasono ben dicotto i giocatori che hanno centrato i "5", portandosi a casa una cifra 11.581,29 euro a testa. Il sito agipronews riferisce che è andato a segno anche un 5Stella da 289 mila euro realizzato a Bergamo presso il punto vendita in via Pizzo Redorta 20H. L’ultimo "6", invece, da 59 milioni di euro, è stato centrato il 7 luglio 2020 a Sassari.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di martedì 18 maggio 2021

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO MARTEDI' 18 MAGGIO 2021:

78 11 15 47 10 19

NUMERO JOLLY 68

SUPERSTAR 90

Oggi si sono svolte anche le estrazioni del Lotto. Il 66 sulla ruota Nazionale rimane al comando della classifica dei ritardatari del Lotto. Dopo l'estrazione di questo martedì 18 maggio, il capofila degli assenti raggiunge i 126 turni di ritardo. Seguono il 24 su Firenze, che raggiunge le 105 estrazioni di assenza, e il 22 sulla ruota Nazionale a 93.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 18 maggio

Chiudono la top five il 20 sulla ruota Nazionale a 91 e il 59 sempre sulla ruota Nazionale, a 87.Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in decina su Cagliari (82-85-87), un altro terno in decina su Roma (71-77-79) un ambo gemello su Genova (77-88) su e un altro su Firenze (33-44)Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, tra le cadenze la 3 su Cagliari manca da 60 estrazioni. Tra le decine invece la 50-59 su Firenze raggiunge quota 56 ritardi, mentre nelle figure la 7 su Venezia manca da 74 concorsi.Per i fortunati vincitori, ecco qui le modalità per incassare le vincite.

Di seguito la classifica dei ritardatari del Lotto:66 su Nazionale a 126, 24 su Firenze a 105, 22 su Nazionale a 93, 20 su Nazionale a 91, 59 su Nazionale a 87.

Superenalotto, i "5" vincono oltre 11 mila euro: il jackpot sale ancora

