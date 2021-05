Superenalotto, i "5" vincono oltre 11 mila euro: il jackpot sale ancora

18 maggio 2021 a

Superenalotto di martedì 18 maggio 2021, prima estrazione della settimana con un jackpot da favola di 153,8 milioni. Un montepremi che ancora una volta non è stato vinto. Non ci sono infatti nè "6", nè "5+1" in questo concorso dove a vincere sono stati i giocatori che hanno centrato il "5". Sono stati 18 e hanno vinto oltre 11 mila euro ciascuno. Il jackpot torna quindi a salire e la prossima estrazione è in programma giovedì 20 maggio metterà in palio la bellezza di 155,1 milioni.

SUPERENALOTTO COMBINAZIONE VINCENTE MARTEDI' 18 MAGGIO 2021: 78 11 15 47 10 19

NUMERO JOLLY 68

SUPERSTAR 90

SIMBOLOTTO Primo appuntamento della settimana con il Simbolotto, l’opzione di gioco del Lotto costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che viene automaticamente abbinata gratuitamente a ogni giocata effettuata sulla ruota mensile in promozione. I simboli del concorso di oggi, martedì 18 maggio 2021, abbinati alle giocate sulla Ruota di Milano sono statati:

11-TOPI 32-DISCO 25-NATALE 20-FESTA 29-DIAMANTE

MILLION DAY Oggi c'è stata, alle ore 19, la seconda estrazione della settimana per il MillionDay. Di seguito la combinazione vincente di martedì 18 maggio:36 19 1 45 18.

L'ultima vincita, per la cronaca, è stata centrata venerdi 14 maggio a Palermo, in Sicilia. Sono 23 i milionari dall’inizio dell’anno e 169 dal lancio del gioco. Per giocare al MillionDay basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 nelle ricevitorie del Lotto, oppure online. In questo modo si partecipa all’estrazione che ogni giorno alle 19, sette giorni su sette, dà la possibilità di vincere 1 milione di euro per chi centra la combinazione esatta. Oltre al primo premio, il gioco ne prevede altri per coloro che indovinano 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti.

Il 33 si conferma al comando della classifica dei ritardatari del MillionDay con 47 estrazioni, davanti al 17, via da 33 turni. Tra i numeri più assenti anche il 37 e il 2, che mancano all'appello da 31 giorni e il 25 (25). Di seguito la top five dei ritardatari MillionDay: 33 da 47 turni, 17 da 33 turni, 37 da 31 turni, 2 da 31 turni, 25 da 25 turni.

