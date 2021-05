Matteo Del Fante, stipendio super per l'amministratore delegato di Poste Italiane. E' sposato con due figli e ama il tennis

17 maggio 2021 a

Matteo Del Fante è uno dei top manager di maggior successo in Italia alla guida, dal 2017, di Poste Italiane nel ruolo di amministratore delegato. Ha preso il posto di Francesco Caio ed è stato confermato dal governo Conte bis alla guida dell'azienda nel 2020. Stando a quanto riferisce il sito Money.it che cita la relazione 2020 sulle remunerazioni della società, per il suo incarico in Poste Italiane riceve uno stipendio fisso lordo di 1 milione 255 mila euro più 410 mila euro di compensi variabili. Un compenso da top manager insomma.

Classe 1967, fiorentino, è sposato con due figli attualmente vive a Roma. Tra le sue passioni, secondo quanto riferiscono i vari ritratti tracciati negli anni sul manager, c'è il tennis. Laureato con lode alla Bocconi di Milano ha completato gli studi con una specializzazione in mercati finanziari alla Stern Business School di New York. Nel 1991, quando aveva appena 24 anni, è entrato in JpMorgan e nel 1999 è diventato manager director a Londra curando i rapporti e le operazioni finanziarie dei maggiori clienti europei.

Nel 2004 è entrato in Cassa Depositi e Prestiti dove poi dal 2010 al 2014 ha ricoperto il ruolo di direttore generale. Ha avviato le attività nel settore immobiliare assumendo nel 2009 la carica di amministratore delegato della società di gestione del risparmio del Gruppo (Cdp Investimenti Sgr Spa) di cui ha successivamente ricoperto il ruolo di presidente sino all’agosto 2014. Poi è stato a Terna, operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica come amministratore delegato. Poi l'approdo al timone di Poste Italiane, società legata a Cassa Depositi e Prestiti che detiene il 35%. Questa sera, lunedì 17 maggio, il top manager sarà ospite del talk Quarta Repubblica. In particolare ci sarà un faccia e faccia con il conduttore Nicola Porro per parlare del futuro del Paese. l'appuntamento è su Rete 4 alle 21.20.

