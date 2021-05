Pensioni Inps, le date del pagamento del mese di giugno 2021

17 maggio 2021 a

Pensioni Inps, visto il perdurare dello stato di emergenza sanitaria fino al 31 luglio, le date del pagamento di quelle del mese di giugno 2021 saranno ancora una volta anticipate.

Non c’è ancora nessuna conferma ufficiale da parte dell’Inps, tuttavia è molto probabile che anche per il prossimo mese il governo presieduto da Draghi, in accordo con l’Istituto di previdenza sociale e con Poste Italiane, opterà per lo scaglionamento del ritiro delle pensioni, proprio come avviene da inizio pandemia, per evitare assembramenti e ridurre il rischio di contagio. Ad essere anticipati, quindi, potrebbero essere - come accaduto già in questi mesi - i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento per gli invalidi civili. Verosimilmente da mercoledì 26 maggio le pensioni verranno quindi accreditate ai titolari di un libretto di risparmio, titolari di un Conto BancoPosta e titolari di una Postepay Evolution. Coloro che ritirano invece la pensione in contanti in un ufficio postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario messo a punto da Poste Italiane, che potrà comunque variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento.

Verosimilmente il calendario, sempre in ordine alfabetica, sarà il seguente: dalla A alla B mercoledì 26 maggio; dalla C alla D giovedì 27 maggio; dalla E alla K venerdì 28 maggio; dalla L alla O sabato mattina 29 maggio; dalla P alla R lunedì 31 maggio; dalla S alla Z martedì 1 giugno. I cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri.

