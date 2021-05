16 maggio 2021 a

a

a

La caccia si riapre oggi. Obiettivo mica da poco: vincere un milione di euro di domenica, perché nei festivi c'è anche la fortuna che non si ferma. Vanno indovinati i 5 numeri vinvìcenti del Million Day. L'estrazione come ogni giorno, avverrà alle ore 19 e non appena ufficializzati i numeri verranno pubblicati su questa pagina. Con un euro si può tentare il colpo. Il Million Day comunque prevede vincite anche con 4 numeri indovinati (mille euro), 3 (50 euro) e 2 (due euro). Dall'inizio della storia del concorso sono stati 168 i vincitori del premio da un milione. E questo mese di maggio si è annunciato bene: 4 nuovi milionari lo scorso weekend, quello del 7, 8 e 9.

MILLION DAY: ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI DOMENICA 16 MAGGIO 2021: -----

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 15 maggio 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.