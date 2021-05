Superenalotto, centrati tre "5" da 83 mila euro. Il jackpot vola a 153,8 milioni

15 maggio 2021 a

a

a

Superenalotto, le quote dell'estrazione di oggi, sabato 15 maggio 2021. Ancora una volta nessuno ha centrato il "6" in questa terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il Jackpot raggiunge i 153,8 milioni di euro, quarto premio nella storia del gioco. Nel concorso di oggi - secondo quanto riferisce il sito agipronews , sono stati ben tre i "5" centrati: le vincite, da 83.924,89 euro ciascuna, sono state realizzate a San Gavino Monreale (SU), Foggia e Battipaglia (SA). L’ultimo "6", invece, da 59 milioni di euro, è stato centrato il 7 luglio 2020 a Sassari. Il prossimo concorso è adesso in programma martedì prossimo 18 maggio.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE DELL'ESTRAZIONE DI SABATO 15 MAGGIO 2021:

15 36 49 59 60 62

Jolly 77

Superstar 20

SIMBOLOTTO Terzo appuntamento della settimana con il Simbolotto, l’opzione di gioco del Lotto costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che viene automaticamente abbinata gratuitamente a ogni giocata effettuata sulla ruota mensile in promozione. I simboli del concorso di oggi, sabato 15 maggio 2021, abbinati alle giocate sulla Ruota di Milano sono stati: 24-PIZZA 36-NACCHERE 6-LUNA 28-OMBRELLO 21-LUPO

LA CLASSIFICA DELLE VINCITE PIU' ALTE Nella classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto, ai 209,1 milioni di Lodi seguono i 177,7 milioni vinti nel 2010 con bacheca dei Sistemi e 70 quote; quindi i 163,5 milioni di Vibo Valentia nel 2016; i 147,8 milioni di Bagnone (Massa Carrara) nel 2009; i 139 milioni di Parma e Pistoia nel 2010, i 130,2 milioni di Caltanissetta nel 2018 e i 100,7 milioni di Catania nel 2008.

EUROJACKPOT Frattanto Niente "5+2" nel concorso EuroJackpot di venerdì 14 maggio 2021, e così il Jackpot continua a crescere tanto che per il prossimo appuntamento sarà di 78 milioni di euro. A far festa, dopo l'ultima estrazione, sono 9 giocatori che hanno centrato i "5+1" e che portano a casa 301.615,40 euro a testa: le vincite sono state realizzate in Germania (6), Finlandia (2) e una in Croazia. Centrati, inoltre, anche otto "5+0" da 119.759,00 euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 1 15 29 42 50, Euronumeri 3 e 6.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.