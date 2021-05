Million Day, la combinazione vincente di oggi, venerdì 14 maggio

14 maggio 2021 a

Il Million Day non si ferma nemmeno di venerdì, ovviamente. E anche nella giornata di oggi, 14 maggio, l'estrazione del concorso gestito da Lottomatica avverrà regolarmente alle ore 19. Occorre indovinare la cinquina per mettersi in tasca il primo premio del difficile gioco. Si vince anche con quaterna, terno e ambo, anche se ovviamente si tratta di cifre ben diverse.

Il Corriere anche nella giornata di oggi, venerdì 14 maggio, seguirà in diretta l'estrazione e pubblicherà su questa stessa pagina la combinazione vincente.

Superenalotto - Cresce l'attesa per la giornata di domani, sabato 15 maggio, quando ancora una volta i giocatori italiani cercheranno di centrare il sei. Manca dal 7 luglio 2020, quando un giocatore di Sassari vinse in un colpo solo 59 milioni di euro. Il jackpot continua a salire ed ha ormai superato i 151 milioni. Oggi, intanto, toccherà all'Eurojackpot.

