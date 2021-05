Superenalotto, centrato "5+1" da 635 mila euro. Il jackpot sale ancora

13 maggio 2021 a

a

a

Superenalotto, le quote dell'estrazione del concorso di oggi giovedì 13 maggio 2021. Nessun "6" ma è stato centrato un "5+1" da 635 mila euro in provincia di Padova.

Dopo questa seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto, il Jackpot raggiunge i 152,3 milioni di euro, quarto premio nella storia del gioco.

Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti dell'estrazione di mercoledì 12 maggio 2021

Anche se questa sera nessuno ha centrato la sestina vincente, festeggia un giocatore di Rubano, in provincia di Padova, che ha centrato un 5+1 da oltre 635 mila euro. La schedina, secondo quanto riferisce agipronews , è stata giocata nel tabacchi Hu di via Verdi 2. L’ultimo "6", da 59 milioni di euro, è stato centrato lo scorso 7 luglio a Sassari. La prossima estrazione è in programma sabato 15 maggio alle ore 20.

LA CLASSIFICA DELLE VINCITE PIU' ALTE Nella classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto, ai 209,1 milioni di Lodi seguono i 177,7 milioni vinti nel 2010 con bacheca dei Sistemi e 70 quote; quindi i 163,5 milioni di Vibo Valentia nel 2016; i 147,8 milioni di Bagnone (Massa Carrara) nel 2009; i 139 milioni di Parma e Pistoia nel 2010, i 130,2 milioni di Caltanissetta nel 2018 e i 100,7 milioni di Catania nel 2008.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 13 maggio 2021

Estrazione SuperEnalotto di oggi, giovedì 13 maggio 2021

Ecco la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, giovedì 13 maggio 2021, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 4 13 20 51 69 82

Numero Jolly: 9

Numero SuperStar: 27

SIMBOLOTTO Infine vi diamo conto del Simbolotto. Secondo appuntamento della settimana con il Simbolotto, l’opzione di gioco del Lotto costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che viene automaticamente abbinata gratuitamente a ogni giocata effettuata sulla ruota mensile in promozione. I simboli del concorso di oggi, giovedì 13 maggio 2021, abbinati alle giocate sulla Ruota di Milano sono stati i seguenti:

14-BAULE 7-VASO 20-FESTA 22-BALESTRA 28-OMBRELLO

Million Day, l'estrazione di oggi giovedì 13 maggio: i numeri vincenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.